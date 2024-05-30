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Olcay Kılavuz hakkında soruşturma belgesi ortaya çıktı

Olcay Kılavuz'un eşi Kadriye Kılavuz eşinin yurtdışına kaçtığı iddialarını yalanlanırken, Kılavuz hakkında, "tasarlayarak öldürme" ve "kasten öldürme" suçundan işlem başlatıldı ve soruşturma izni istendi.

Haber Merkezi
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Olcay Kılavuz hakkında soruşturma belgesi ortaya çıktı
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Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Olcay Kılavuz'un yurtdışına kaçtığı iddia edildi. Kılavuz'un eşi Kadriye Kılavuz kaçma iddialarını yalanladı.

Halk TV'nin haberine göre Olcay Kılavuz hakkında işlem yapılan belgeye de ulaşıldı.

Söz konusu belgede Kılavuz hakkında, "tasarlayarak öldürme" ve "kasten öldürme" suçundan işlem başlatıldı ve soruşturma izni istendi. Ancak Kılavuz olayın yaşandığı tarihte milletvekili olduğu için yurtdışı çıkış yasağı konulmadığı öğrenilirken Kılavuz dokunulmazlığı kalktıktan sonra neden yasak konulmadığı ise bilinmiyor.

Kılavuz'un, Sinan Ateş cinayetine ilişkin konuya ilişkin basına açıklama yapmasının ardından MHP’nin Meclis’teki Grup Danışmanlığı görevine son verilmişti.

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