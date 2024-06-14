Olcay Kılavuz'dan "Konuşmama talimatı" haberlerine ilişkin açıklama: Hukuki yollara başvuracağım

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in cinayetine ilişkin tartışmalar sürerken en baştan beri olayda adı geçen eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mayıs ayında Sinan Ateş davasında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi ve yargılamanın başlatılması çağrısı yapmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından, Sinan Ateş cinayetinde adı geçen eski Ülkü Ocakları Başkanı ve 27. Dönem MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'la ilgili iddialar ortaya atıldı.

TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan, Sinan Ateş cinayetine ilişkin Olcay Kılavuz'un yakın çevresine yaptığı değerlendirmelere ulaştığını bildirdi.

Olcay Kılavuz'un yakınlarından edindiğini iddia ettiği bilgileri paylaşan Sözcan, şu ifadeleri kullandı:

"TGRT Haber olarak Olcay Kılavuz'un çok yakındaki isimlere ulaştık. Olcay Kılavuz bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyor, onları paylaşalım. Olcay Kılavuz'un bir çağrısı var. Beni mahkeme-savcılık çağırsın" diyerek bir çağrıda bulunuyor.

Olcay Kılavuz Mersin Milletvekilliği yaptı, ülkü ocakları başkanlığı da yaptı. Son olarak MHP lideri Devlet Bahçeli’nin grup danışmanı olarak görev yapıyordu ama görevden alındı. Sinan Ateş cinayetinin ardından Olcay Kılavuz ismi sürekli gündemde. Suikast sonrası tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkaran Tolgahan Demirbaş’ı koruduğu iddia ediliyordu. Onunla görüşmeler yaptığı iddia ediliyordu. Dolayısıyla Olcay Kılavuz’un açıklamaları, bu davaya nasıl baktığı, bundan sonra neler yapmayı planladığı çok önemliydi.

Biz de TGRT Haber olarak Olcay Kılavuz’un çok yakınındaki isimlere ulaştık. Olcay Kılavuz’un bir çağrısı var, diyor ki 'Beni savcılık, mahkeme çağırsın. Beni dinlesinler. Bana yöneltilen soruları cevaplamaya hazırım. Bildiklerimi anlatmaya hazırım' şeklinde bir çağrısı var.

Sinan Ateş davasına ilişkin dava 1 Temmuz’da başlıyor. Olcay Kılavuz, ısrarla kendisinin ifadesinin alınmasını istiyor, böyle bir çağrısı var. Hatta şöyle bir şey diyor, 'Ben Tolgahan Demirbaş ile görüştüm ama bu olaydan haberdar değildim. Kendisinin bu işin taraflarından biri olduğunu bilmiyordum. Daha sonra bu olay olunca görüştüm ancak merakımdan görüştüm' diyor. Kendisinin iddiası bu şekilde.

Bu zamana kadar niye ifade vermedi ya da açıklama yapmadı? Olcay Kılavuz, bu konuda kendisine telkinde bulunulduğunu, talimat verildiğini söylüyor. ‘Senin ismin dosyada geçmiyor ki neden ifade veresin?’ şeklinde telkinde bulunulduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda da sessiz kalması noktasında da talimat verildiğini söylüyor. Olcay Kılavuz, 'Eğer bu suçsa gidip yatayım' ifadesini de kullanıyor.

Ayşe Ateş’i de aramak istediğini söylüyor ama “Kendilerine baş sağlığı bile dilemeyin” diye talimat gittiğini söylüyor.

Tolgahan Demirbaş’ın kendi evinde değil, evinin önünde gözaltına alındığını söylüyor. Polisler almaya geldiğinde ilk başta direndiğini, teslim etmek istemediğini ama Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olduğunu öğrendikten sonra Demirbaş’ı polislere teslim ettiğini ifade ediyor."

Ahmet Sözcan'ın yayında aktardığı bu bilgilere Kılavuz'dan yalanlama geldi.

Olcay Kılavuz konuyla ilgili X hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Ne Ahmet Sözcan ne de başka bir gazeteciyle yapılmış bir röportajım veya bir açıklamam yoktur. Yalan ve kurgu haber yapanlarla ilgili yasal yollara müracaat edeceğimi, itibar suikastçılarının yargı önünde hesap vereceğini kamuoyuna bildiririm."

Sinan Ateş davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına 1 Temmuz'da başlanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 22 sanık hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 1 Temmuz 2024'te görülmesini kararlaştırdı.

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.

Tetikçi Eray Özyağci ile Vedat Balkaya ve Suat Kurt müşterek fail, sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın da suça azmettiren olduğu, sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın ise iştirak halinde işlenen suça yardım ettikleri gerekçesiyle cezalandırılmaları isteniyor.

Bu arada, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının başlamasıyla tevziye kapatılan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinin, geçen günlerde tekrar tevziye açıldığı, iş yükü durumuna göre davalar UYAP tarafından dağıtıldığı için Sinan Ateş cinayeti davasının da bu mahkemeye düştüğü öğrenildi.