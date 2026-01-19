Öldürülen Atlas’ın ailesine tehdit: Gözaltı sayısı yükseldi!

17 yaşında öldürülen Atlas Çağlayan’ın annesine tehdit mesajları atan ve sosyal medyada faili övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli daha Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 6’ya yükseldi.

Şüphelilerden ikisinin Atlas'ın annesine tehdit mesajları attığı, dördünün ise sosyal medyada faile destek veren paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Ne olmuştu?

Olay, 14 Ocak akşamı bir kafede başlayan tartışmanın sokağa taşmasıyla meydana geldi. 15 yaşındaki E.Ç., Atlas Çağlayan’ı bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Emniyet kaynakları, tartışmanın “yan bakma” nedeniyle çıktığı yönünde ifadeler bulunduğunu aktardı. İlk tespitlere göre şüphelinin sabıkası bulunmuyordu ve Atlas’ı tanımıyordu.

Ambulansın gecikmesi iddiası

Olay sonrası çevredekilerin yardıma koştuğu, ancak ambulansın geç geldiği yönünde iddialar kamuoyuna yansıdı. Yakındaki bir işletme sahibi, ambulansın 40–45 dakika sonra ulaştığını öne sürerken, adli vaka olduğu için yaralıyı kendi imkânlarıyla hastaneye götüremediklerini söyledi.

Acılı aile Bakan Tunç ile görüştü

Atlas Çağlayan’ın ailesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Bakan Tunç’un, baba Cüneyt Çağlayan’a adli sürecin sonuna kadar yakından takip edileceğini ilettiği bildirildi.