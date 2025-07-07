  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Öldürülen "Zeus" isimli aslanın birlikte kaldığı dişi aslanın bir süre önce öldüğü ortaya çıktı
Takip Et

Öldürülen "Zeus" isimli aslanın birlikte kaldığı dişi aslanın bir süre önce öldüğü ortaya çıktı

Manavgat Belediyesi, ilçede bir kişiyi yaraladıktan sonra öldürülen aslanın kaçtığı "Land Of Lions Aslan Diyarı" isimli hayvanat bahçesinde denetim yaptı. Aslanın kafesinin üst kısmını kırarak kaçtığı, birlikte kaldığı dişi aslanın ise bir süre önce öldüğü öğrenildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Öldürülen "Zeus" isimli aslanın birlikte kaldığı dişi aslanın bir süre önce öldüğü ortaya çıktı
Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiyi yaralayan aslanın kaçtığı hayvan parkında denetim gerçekleştirildi.

Manavgat Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, jandarma ve maliye ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarında faaliyet gösteren ve dün mühürlenen "Land Of Lions Aslan Diyarı" isimli hayvanat bahçesine geldi.

Her ekip alanlarıyla ilgili denetimlerde bulunurken, daha sonra işletmeyle ilgili rapor hazırlanacağı belirtildi.

Öte yandan, aslanın kafesinin üst kısmını kırarak kaçtığı, birlikte kaldığı dişi aslanın ise bir süre önce öldüğü öğrenildi.

Ne oldu?

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarındaki hayvan parkından dün (6 Temmuz Pazar) saat 03.21'de kaçan "Zeus" isimli aslan, tarlasında çalışan Süleyman Kır'a saldırarak yaralamıştı. Ormanlık alana yönelen aslan, hayvanat bahçesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerince koordineli şekilde çevrilerek öldürülmüştü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatmıştı.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise aslanı canlı yakalamanın mümkün olmadığı bildirilmiş, hayvanın kaçtığı işletme hakkında adli işlem ve soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dün hayvan parkını mühürlemişti.

Putin’in görevden aldığı Bakan Roman Starovoit, saatler sonra evinde ölü bulunduPutin'in görevden aldığı bakan, Roman Starovoit saatler sonra evinde ölü bulundu!Dünya
Gündem
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 4'ü aktif görevde 25 şüpheli gözaltında
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 4'ü aktif görevde 25 şüpheli gözaltında
Hesaplarında 1 milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 66 şüpheli yakalandı
Hesaplarında 1 milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 66 şüpheli yakalandı
Gazeteci Hikmet Çetinkaya'nın cenaze programı belli oldu
Gazeteci Hikmet Çetinkaya'nın cenaze programı belli oldu
Yolsuzluk soruşturması | Karalar ve Tutdere dahil 13 şüpheli adliyede
Yolsuzluk soruşturması | Karalar ve Tutdere dahil 13 şüpheli adliyede
Dışişleri'nden Fransa'ya tepki: Kesin bir dille reddediyoruz
Dışişleri'nden Fransa'ya tepki: Kesin bir dille reddediyoruz
AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir istifa etti
AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir istifa etti