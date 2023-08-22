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Olgun Şimşek trafik kazasında yaralandı

Sanatçı Olgun Şimşek, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Şimşek ve kullandığı otomobilin çarpıştığı diğer aracın sürücüsünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
AA
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Dizi ve sinema oyuncusu Olgun Şimşek, Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Mehmet İlker T. idaresindeki 48 R 7640 plakalı otomobil, Bodrum-Turgutreis kara yolunda, Olgun Şimşek'in kullandığı 34 BUU 142 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Şimşek ve diğer otomobilin sürücüsünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

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