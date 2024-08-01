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Olimpiyatlarda Hatice Akbaş yarı finale yükseldi

Milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kilo çeyrek final maçında Moğol rakibi Enkhjargal Munguntsetseg'i mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk boks madalyasını garantilemiş oldu.

Haber Merkezi
İHA
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Olimpiyatlarda Hatice Akbaş yarı finale yükseldi
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54kg çeyrek finalinde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finale kalarak madalyayı garantileyen Hatice Akbaş'ın, finale yükselme mücadelesi 4 Ağustos Pazar günü yapılacak.

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