Oluç: 6 ayda 2023 bütçesi batmış vaziyette

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde dış politikada ilginç gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğine dair açıklama yaptığını anımsatan Oluç, "Bu durum, sadece Ukrayna, NATO ve Rusya için değil, Türkiye ve Avrupa halkları ve geleceği açısından son derece kritik bir açıklamadır. Ukrayna'nın, NATO'ya dahil edilmesine bugüne kadar hiçbir NATO üyesi ülke yanaşmadı." diye konuştu.

İktidarın, Türkiye'nin AB üyeliğinin, NATO'dan geçtiğine dair bir anlayışa savrulduğunu söyleyen Oluç, NATO ile AB üyeliğinin bir alakası bulunmadığını belirtti. İsveç'in NATO üyeliği konuşulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir konu açtığını söyleyen Oluç, "İsveç'e dair bugüne kadar söylenenlerde bir 'U dönüşü' yapılacak. Bu yapılırken 'kamuoyunda bir kazanım hikayesi yaratabilir miyiz acaba' hevesiyle bunun yapıldığını biliyoruz. Bu, gerçekçi bir politika değil." ifadesini kullandı.

Oluç, kendilerinin de Türkiye'nin AB'ye girmesini istediklerini dile getirerek, Türkiye'nin AB üyeliği için Kopenhag kriterlerini yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Ek bütçe ve "milli dayanışma paketi" eleştirisi

Ek bütçe ile vergi düzenlemelerine dair kanun tekliflerinin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini hatırlatan Oluç, "Torba yasayı 'milli dayanışma paketi' olarak sunuyor iktidar. Bunun, milli dayanışma paketi olduğunu düşünmek, asla mümkün değildir. Emeği ile geçinen yurttaşlara yeni vergiler getiren, buna karşılık sermayeye kolaylıklar sağlayan bir dayanışma modeli olabilir mi? İktidar, dayanışmayı ve fedakarlığı hep emekçilerden istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hakkı Saruhan Oluç, iktidarın yanlış ekonomi tercihleri ve politikalarından dolayı hayat pahalılığıyla, işsizlikle, zamlarla, astronomik kiralar ve devasa enflasyonla mücadele etmek zorunda kalındığını söyledi.

Bütçe yetmediği için de 1 trilyon 200 milyar lira civarında ek bütçe talep edildiğini anlatan Oluç, "6 ayda 2023 bütçesi batmış vaziyette. Daha önce de böyle oldu. 2022 bütçesini de batırdı bu iktidar. 6 ayda bütçeyi batırmış bir iktidara şimdi ek bütçe rahatlıkla emanet edilebilir mi? Ne yapacakları belli değil. Yanlış iş yapıyorlar. Bütçe tercihleri yanlış olduğu için bu noktaya gelindiğini defalarca söyledik." görüşünü paylaştı.

Torba kanun teklifiyle Cumhurbaşkanına borç artırım yetkisi verileceğini ifade eden Oluç, bunun, Meclis'in bütçe hakkının gasbedilmesi anlamına geldiğini savundu.