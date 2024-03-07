Ölümlü kaza sonrası oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok dönmek için şart koştu: Ülke bana desin ki...

Lüks otomobili ile 1 Mart tarihinde 5 kişiye çarpması sonucu bir kişini ölümüne neden olan kazanın ardından Mısır'a kaçtıkları için oğlu ve kendisi hakkında yakalama kararı çıkartılan Yazar Eylem Tok'tan bir açıklama daha geldi. Star TV'ye konuşan Tok, oğlu ve kendisinin Türkiye'ye dönüşü için şart koştu.

Her an Türkiye'ye dönebileceğini söyleyen Tok, "Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Ülke bana desin ki 'kana kan yok, çocuğa karşı bir şey yapmayacağız. Adalet yerini bulacak" ifadelerini kullandı. Tok'un röportajına dair detaylar şöyle:

"Bugün olsa yine yaparım"

* Bu bir kaza, kaçırmak falan yok. 17 yaşındaki pırıl pırıl bir çocuk var, ben bir anneyim. Bugün olsa yine yaparım, yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Onu ben korumak zorundayım. Ben gittiğimde de zaten hiçbir zaman tam anlamında varmadım. Gittiğimde çocuklar vardı, çocukları aldım. Oldukları siteye götürdüm. Herhangi bir şekilde kaçacağım bir şey yok. Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var, aileler yanıyor büyük bir ateş var. Biraz hafiflesin yani kana kan olmasın.

Soru: Ne zaman Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorsunuz oğlunuzla beraber?

* Ben her an dönebilirim, şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Ülke bana desin ki 'kana kan yok, çocuğa karşı bir şey yapmayacağız. Adalet yerini bulacak.

"Ölü olduğunu bilmiyordum"

Soru: Çıkma sebebiniz nedir Mısır’a?

* Asla ve asla çıkarken bir ölü olduğunu bilmiyordum, bilsem çıkar mıyım?

"Oğlum her gün ağlıyor"

Yazar Eylem Tok sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum."