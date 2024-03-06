Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok: Annelik iç güdüsü...

1 Mart Cuma günü İstanbul'da lük otomobiliyle 5 kişiye çarpan ve 1 kişinin öldüğü bir kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü kazada oğlu Timur Cihantimur'u Mısır'a kaçıran Yazar Eylem Tok, konuya tepki çeken bir basın açıklaması yaptı. Tok, hayati tehlikesi süren 1 kişi bulunan ve 1 kişinin de öldüğü kazaya ilişkin oğluyla Mısır'a firar etmelerini "Annelik iç güdüsü" olarak tanımladı. İşte Tok'un konuya dair açıklaması şöyle:

* Öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce, kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecektir ve yıpratacaktır. Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim, bunu kabul da ediyorum.

Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil, oğlum olaydan sonra kaçmadı, aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler de çağrılmıştı, ancak ben sonrasında çok korktum.

Yalan söyleyemem, bir anne olarak oğlum darp edilir mi, başına bir şey gelir mi diye ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum, oğlum Timur’un babası Bülent ile tüm yaralıların, kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk.

Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk ki bunu öğrenince, evet ne yaparsak yapalım bu acı tarif edilemez ve dindirilemez ama hemen aile ile iletişime geçmeye çalıştık. Timur ise olayın olduğu andan itibaren her gün ‘Lütfen Türkiye’ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım.’ diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun.

Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum.

Ne olmuştu?

Olay Sarıyer’den 3 ATV motoru ile geziye çıkan 5 kişinin motorlardan birinin arızalanması üzerine Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durmasıyla yaşandı. Olaya dair ifadelere göre kazazedelerden Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı ancak o sırada 16 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı lüks otomobil, emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 5 kişi ormanlık alana savruldu. Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybetti. Ehliyetsiz sürücüsüyse otomobili bırakarak, arkadan gelen ve içerisinde annesi yazar Eylem Tok'un da olduğu başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı.

Eylem Tok’un olay yerinden ayrılmadan önce kazazedelerin cep telefonlarını da yanına aldığı belirlendi. Polisler olayı çözmeye çalışırken Eylem Tok oğlu ile birlikte Mısır’a uçtu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kazanın 23.30'da gerçekleştiğini, anne-oğulun 04.30 uçağıyla Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.

Firari Cihantimur’un yakalanması için Mısırlı yetkililerle temasa geçildi ve yakalama kararı çıkarıldı.

Olaya dair götüntüler

Eylem Tok kimdir?

Eylem Tok, Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan Tok, daha sonra öykü, deneme ve roman türlerinde eserler verdi. Kendine özgü bir tarzı olan Tok, yazdığı romanlarla okuyucuların beğenisini kazandı. "Mihr", "Allah’ın Piyonları", "Noktalar" ve "Acı Şeker" gibi eserleri Türkiye'nin en çok satanlar listesinde yer aldı. Ayrıca, "Dev ve Üç Cüceler" ve "Dev ile Üç Cüce" adlı çocuk kitapları İngiltere, ABD ve Kanada'da da yayımlandı.

2016 yılında soyut sanat filmi "Sintiyatpera"yı yöneten ve senaryosunu yazan Tok, bu filmle Türkiye ve uluslararası birçok film festivalinde finale kaldı. Eylem Tok, yazılarını Sintiyapera adlı yayınevi aracılığıyla okurlarla buluşturuyor. İstanbul'da yaşamını sürdüren Tok, edebiyat ve sinema dünyasına önemli katkılar sağlamış bir isim olarak tanınır.