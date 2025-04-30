Ölümlü kazaya karışmıştı: Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı dava ertelendi

Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü.

Zehra Kınık Demir, Batın Barlas Çeki’nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili davada duruşma salonuna geldi.

Dava ertelendi

Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık'ın yargılandığı duruşmada, davanın 26 Mayıs'a ertelenmesine karar verildi.

Ne oldu?

9 Temmuz'da Beykoz-Kavacık Rüzgarlıbahçe’de Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkmaya çalışan Fatıma Zehra Kınık Demir otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklete çarptı.

Olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki yaşamını yitirdi. Motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı Muammer Kızıl yaralandı.

Olaydan sonra gözaltına alınan Fatıma Zehra Kınık Demir, bir günlük gözaltı sürecinin ardından mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken; hazırlanan bilirkişi raporunda, ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemeden çıktığı için kazaya neden olduğu ve yüzde 100 kusurlu bulunduğu kayıtlara geçti.

Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında bir kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına neden olduğu trafik kazasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca “taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma” suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

Ancak görüntülere ve bilirkişi belirlemelerine karşın iddianamenin giriş bölümünde, şüpheli Fatıma Zehra Kınık Demir’in kullandığı 34 FKJ 390 plakalı aracı ile Kavacık Mahallesi’nde seyir halindeyken Baki Sokak’tan FSM Caddesi’ne çıktığı esnada, müşteki Yavuz Selim’in kullandığı FSM Caddesi üzerinde Rüzgarlıbahçe istikametine seyir halinde olan 34 HUT 980 plakalı motosikletin şüphelinin kullandığı araca çarpması sonucu devrilerek yerde sürüklendiği ve sürüklenirken yaya olarak kaldırımda yürüyen müşteki Muammer Kızıl’a çarptığı anlatıldı.

Sonuç bölümünde ise “Şüphelinin olay tarihinde sevk ve idaresinde bulunan aracı ile müşteki Yavuz Selim’in motosikletine çarparak taksirli eylemi sonucu Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve Muammer Kızıl ile Yavuz Selim Öztürk’ün de yaralanmasına sebebiyet verdiği” denildi.

Fatma Zehra Kınık Demir, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.