  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Olumsuz hava deniz ulaşımını etkiledi, 12 sefer iptal edildi
Takip Et

Olumsuz hava deniz ulaşımını etkiledi, 12 sefer iptal edildi

BURSA Deniz Otobüsleri'nin bugün yapılması planlanan 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Olumsuz hava deniz ulaşımını etkiledi, 12 sefer iptal edildi
Takip Et

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), 13.00'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 16.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

BİM'den sürpriz teknoloji hamlesi: Yeni şirket kuruluyorBİM'den sürpriz teknoloji hamlesi: Yeni şirket kuruluyorŞirket Haberleri
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 15 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 15 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi: Yağış kuvvetlenecek! İşte il il tahminlerMeteoroloji 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi: Yağış kuvvetlenecek! İşte il il tahminlerGündem
Altında yön yukarı döndü: İşte 15 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında yön yukarı döndü: İşte 15 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans