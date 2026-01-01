Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yollar ağır taşıtlara geçici olarak kapatıldı

  1. Ekonomim
Karayolları tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı-Van ile Kayseri-Niğde yolları geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan kar ve tipi, bazı yolların geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatılmasına neden oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Ağrı-Van ile Kayseri-Niğde yollarının yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldığı duyuruldu.

