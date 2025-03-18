Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'da sefer iptalleri
İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul ile Bursa arasında planlanan dört deniz otobüsü seferi bugün iptal edildi.
İnternet sitesinden duyuruldu
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.