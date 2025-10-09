  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Olumsuz hava koşulları sebebiyle BUDO, 6 seferini iptal etti
Takip Et

Olumsuz hava koşulları sebebiyle BUDO, 6 seferini iptal etti

BUDO'nun bugün gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Olumsuz hava koşulları sebebiyle BUDO, 6 seferini iptal etti
Takip Et

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugünkü 6 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle;

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri fırtına dolayısıyla yapılamayacak.

Warmhaus’un yeni Genel Müdürü Şebnem Güner İşmak olduWarmhaus’un yeni Genel Müdürü Şebnem Güner İşmak olduŞirket Haberleri

 

Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiÇin'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiDünya

 

Gündem
İstanbul Altın Rafinerisi soruşturmasında 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul Altın Rafinerisi soruşturmasında 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da Bakanlıktan: İstanbul'un iki ilçesi için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da Bakanlıktan: İstanbul'un 2 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısı
Naci Görür, Kütahya depremi sonrası "Yeri ve yönü önemli" uyarısı yaptı
Naci Görür, Kütahya depremi sonrası "Yeri ve yönü önemli" uyarısı yaptı
AFAD duyurdu: Kütahya'da peş peşe depremler
AFAD duyurdu: Kütahya'da peş peşe depremler
Operasyonla evlerinden alınan ünlüler, Dilan ve Engin Polat'la aynı odada tutulmak istemedi
Operasyonla evlerinden alınan ünlüler, Dilan ve Engin Polat'la aynı odada tutulmak istemedi
Ankara'da su kesintisi: Kesikköprü hattındaki boru yenilendi, su akışı normale döndü
Ankara'da su kesintisi: Kesikköprü hattındaki boru yenilendi, su akışı normale döndü