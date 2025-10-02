Olympos Antik Kenti'nde 200 metrekarelik hamam bulundu

Likya uygarlığının doğusunda bulunan Olympos, Likya Birliği Meclisi’nde üç oy hakkına sahip en önemli altı kentten biriydi.

Kentte kazı çalışmaları yılın 12 ayı devam ediyor. 2006’da başlayan kazılarla Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntılar gün yüzüne çıkıyor.

Pamukkale Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın başkanlığında bu yıl yapılan kazılarda Bizans dönemine tarihlenen ve yapısı itibarıyla eşine az rastlanan bir hamam yapısı ortaya çıkarıldı.

Bütün mimari incelendiğinde hamamın bir piskoposa ait olduğunu belirlediklerini söyleyen Öztaşkın, şunları anlattı:

“Bu tip konuta bağlı hamamlar görece daha küçük olur ama Olympos’ta aşağı yukarı 200 metrekareye yakın büyüklükte oldukça büyük geniş bir hamam kompleksi ortaya çıktı.

Tüm ısıtma sistemi, külhan kısmı, duvardan ısıtma sistemi, duvar kaplamalarına ait bulgularla Geç Antik Çağ için az rastlanan bir örneği ortaya çıkarmış olduk.

Milattan sonra 5-6’ncı yüzyıl Bizans dönemiyle piskoposlar sadece dini liderler değil, kentin yöneticileri konumuna da geliyor. Kentin hem zengin varlıklarına hükmeden hem de geniş kitlelerin dini liderleri.

Hamam sadece piskoposun kullanımında değil. Hem caddeye hem de konuta açılan kapısı var. Haftanın belirli günlerinde piskoposun kamu hizmeti olarak normal halktan kişilerin de ücretsiz şekilde hamamı kullandırdığını biliyoruz. Bunu hem temizlik hem de sağlık amacıyla yapıyor.”