Ömer Çelik: 18 Haziran'ın geri çekilmesi değerlendiriliyor

Ömer Çelik seçim tarihinin öne alınıp alınmayacağı yönündeki bir soruya "18 Haziran tarihinin geri çekilmesi değerlendiriliyor" yanıtını verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çelik, seçim tarihiyle ilgili yapılan çalışmanın sürdüğünü bilirterek "Seçim takvimi ile gündem 18 Haziran'da yapılması yönünde. 18 Haziran'da çıkabilecek sorunlar, vatandaşlarımızın seyahatte olabilmesi nedeniyle bir değerlendirme yapılıyor. Bu tabii erken seçim anlamına gelecek bir değerlendirme değil. Tarihin az geriye çekilmesi için değerlendirme yapılıyor " açıklamasını yaptı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"TBMM'de bir yasa görüşürsünüz onu bile rejim krizine dönüştürmeye çalışırlar. Halbuki Türkiye'nin kendi rejimiyle bir problemi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir hukuk devleti olarak bütün nitelikleri olgunlaşmıştır.

EYT düzenlenmesinden 3600 ek düzenlemeye kadar birçok konuda güçlü adımlar atıldı.

KYK borçlarının silinmesi gibi birikmiş sorunların çözümünde ne kadar hızlı davranıldığı görülüyor. Türkiye yüzyılına damga vurmaya devam ediyoruz.

Karşı karşıya kaldığımız en büyük problemlerden bir tanesi Rusya Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan bölgesel ve küresel tablo. Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" ilkesine sıkı sıkı bağlı bir şekilde etrafımızda davaş istemediğimizi her defasında vurguluyoruz. Cumhurbaşkanımızın "Sahada ve masada güçlü Türkiye" olarak adlandırdığı şekilde Türkiye kendisine masada müzakere etmek isteyenler için güvenilir bir ortaktır.

Ukrayna - Rusya savaşı

En son tahıl krizi meselesiyle orataya çıkan daha sonra esir takası, enerji kriziyle birlikte ortaya çıkan savaşın olumsuz etkileri Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimiyle usta bir şekilkde yönetilmiş, Türkiye güvenli bir liman olarak yoluna devam edebilmiştir.

Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerden çekilme iradesinin olmaması, Ukrayna'nın ise o bölgeleri yeniden alma şeklindeki siyasetinin devam etmesi bütün bunlar kalıcı bir ateşkesin ufukta görülmediğini gösteriyor. Önümüzde uzun bir soğuk savaşın belirmeye başladığını söyleyebiliriz.

Terörle mücadele

2022'de terörle mücadelemiz içerde emniyet teşkilatının ve jandarmanın, sınır ötesinde TSK'nın MİT'in tam koordinasyonuyla yürütülen en meşru mücadeledir.

Terörle mücadele verilmeseydi bugün Türkiye kendi şehirlerinde her gün terör örgütlerinin can aldığı bombalı saldırı gerçekleştirdiği tablolarla haftada birkaç kere karşı karşıya kalırdı. Sınırımızın hemen dibinde PKK, YPG terör yapıları devlet kurmuş olurdu.

Bu sene ilk defa oy kullanacak kardeşlerimiz Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye yüzyılının bütün unsurlarıyla hayat geçmesi için çok büyük imkanlara sahipler.

Suriye ile ilişkiler

Suriye konusunda, Suriye'de iç savaş başlamadan evvel Türkiye Suriye halkının faydasına olacak şekilde Suriye'nin açılması, dünya ile entegre olması için çok kuvvetli bir tavır ortaya koydu. Biz bunları yaparken dünyanın önemli devletleri Suriye'ye 'haydut devlet' muamalesi yapıyor ama biz Suriye halkının faydasına olacak şekilde bunu sürdürdük. Ama daha sonra ortaya çıkan katliamlar bu ilişkilerin kopmasına neden oldu. Türkiye en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olmuştur.

Seçim tarihinin belirlenmesi

Seçim takvimi ile gündem 18 Haziran'da yapılması yönünde. 18 Haziran'da çıkabilecek sorunlar, vatandaşlarımızın seyahatte olabilmesi nedeniyle bir değerlendirme yapılıyor. Bu tabii erken seçim anlamına gelecek bir değerlendirme değil. Tarihin az geriye çekilmesi için değerlendirme yapılıyor. Kesin bir karar olduğu zaman sizinle paylaşacağım."