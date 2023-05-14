Ömer Çelik: Biz kazandığımızda millet kaybetmez

İmamoğlu ve Yavaş’ın açıklamasından bir süre sonra kameraların karşısına geçen Çelik, iki belediye başkanının AA’nın verileri çarpıttığına yönelik ifadelerini eleştirdi. Çelik, seçimi Kılıçdaroğlu’nun kazandığına yönelik açıklamalarının ise milli iradeye saygısızlık olduğunu bildirdi.

Çelik şunları söyledi:

“Çok yüksek katılımla dünya demokrasi tarihine geçecek seçim tamamlandı. Demokrasimizin gücünü, demokratik mücadelenin nasıl verileceğini dünyaya bir kez daha gösterdik. Etrafımızda sandığa ulaşmada bu kadar mücadele verilirken, sandık yoluyla iktidarı belirleme iradesi dünyada ayrı olduğunu gösteriyor.

Bedeli ödenmiş bir demokrasi olduğunu bir kere daha gösterdi. Sayımlar devam ediyor. Bir çok yorumcu kendi zaviyesinden yorumluyor. Her siyasi partinin kendi müşahitleri üzerinden sonuçlar alıyorlar. Sandığın nasıl korunacağı, oy sayımı konusunda kurumsallaşmış bir yapımız var. Bütün siyasi partilerin oy sayımında izlemesi önemli. Milli iradenin kesin şekilde tecelli etmesidir. En büyük zenginliğimiz işleyen demokrasiye sahip olmamız.

Biz de sandık başında beklenmesiyle ilgili çağrı yapıyoruz. Olay yaşanmadna sayım işlemlerini takip etmeliyiz. Bütün süreçte yapılması gereken sonuçları beklemek. Siyasi partiler kendi teşkilatlarına bilgilendirme yapıyorlar. Kendi yöntemlerine göre sonuçlara varıyorlar. Devletin resmi kurumu Anadolu Ajansı ve Anka Ajansı da sonuç yayımlıyor. Sonuçlar kesinleşmeden ciddi yorumlar yapılması konusunda mutabakat bile çıkmamışken, birden bire karşımızdaki ittifakın sözcüsü belediye başkanları, AA’nın verileri çarpıttığını söylemeye başladılar. AA gerçek kişiler üzerinden verileri alıyor. Yorumlara kaynak teşkil eden veriler AA kaynaklı verilerdir. CHP sözcüsü ve belediye başkanlarının telaşı nedir? Sabretmeleri lazım, telaşa gerek yok. Bu saatten sonra oy verme işlemi devam ediyor olsa, bu konuda ders alması gereken birisi varsa Kemal Kılıçdaroğlu ve propagandayı yürütenlerdir. Sanki provokasyon var gibi seçim gecesi sokağa çıkmayın diyorlar. Seçim sonucuna saygı duyma geleneği bizde var.

Biraz önce iki belediye başkanı TV’ye çıktılar, vahim açıklama yaptılar. Demokrasi adına utanç verici bir açıklama. Seçim sonucunu ilan ediyorlar. Diktatörce bir yaklaşım, milli iradeye saygısızlıktır. Sayımlar devam ediyor. Milletin tercihini ortaya çıkaracak hukuki mekanizmalara, YSK yetkisine saygı göstermek gerekiyor. Yaptıkları açıklama milli iradeyi gasp girişimidir. Niye telaşlanıyorsunuz, rahat olun. Cumhurbaşkanı net şekilde önde ama biz daha sonuç açıklamıyoruz. Biz kazandığımızda millet kaybetmez”