Ömer Çelik: CHP'nin "yalan siyaseti" bir kere daha çöktü

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, CHP'nin 'yalan siyaseti'nin bir kere daha çöktüğünü vurguladı.

Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2026 tarihli kararıyla; yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere üç yargı aşamasında da CHP’nin sözde iddiasının delillendirilemediği net şekilde ortaya koyuldu. Böylece CHP’nin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak’a dönük iddialarının “yalan siyaseti” olduğu bir kere daha kesinleşti.

"'Yalan siyaseti' ile mücadele etmek milletimize karşı sorumluluğumuzdur"

Çelik, "AYM kararıyla birlikte CHP’nin '128 milyar dolar yalanı' milletimize söylenmiş büyük bir 'siyasi yalan' olarak tescillendi. Bu 'yalan siyaseti'ni üretenlerin milletimize bu yalanı ısrarla niye söylediğini ve neyi amaçladıklarını çok iyi değerlendirmek gerekir. 'Yalan siyaseti' ile mücadele etmek milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.