Ömer Çelik: Dün sivil darbe gerçekleşti; Özel adayın kim olacağını ilan etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gündemdeki gelişmeler ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘sivil darbe’ iddialarına sert çıkarak, “Yapay zeka bile Özel'den daha iyi argümanlar ortaya koyar” dedi.

"Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemek"

İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimizin yargı süreciyle ilgili olarak değerlendirme yapmasının geçerliliği olmaz.

"AK Parti tarafından CHP'ye darbe olduğunu söylüyor"

Özgür Özel bunun Cumhurbaşkanımız ve AK Parti tarafından CHP'ye darbe olduğunu söylüyor. Siyasetin durması gereken yer neresidir, bununla ilgili olarak CHP'nin öğrenme kabiliyetinin olmadığı görülmüştür. Yapay zeka bile CHP'nin ortaya koyduğu argümanlardan daha iyi argüman ortaya koyabilir. Yapay zekanın CHP'ye öğreteceği çok şey vardır. Yapay zeka, daha nitelikli değerlendirme yapacağı açıktır.

"CHP'nin adı darbeyle yan yana yazılır"

Cumhur İttifakımızın mücadelenin adı demokrasiyle yan yana yazılır, darbenin karşına yazılır. CHP'nin adı ise yanına yazılır. Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri kabul edilemez.

"Özel ilk iş başına geldiğinde biraz umutlanmıştık"

Biz aslında Özel ilk iş başına geldiğinde biraz umutlanmıştık. Bir kez daha görüyoruz ki umudumuz boşa çıkmıştır.

"15 Temmuz yargı sürecini bir tutmak meseleyi sulandırır"

15 Temmuz terörist darbe girişimiyle yargı sürecini bir tutmak meseleyi sulandırır. Özel, bizi siyaseti hukuk yoluyla dizayn etmekle itham ediyor. Bizim vesayet girişimiyle ilişkimiz söz konusu değil. Biz sizin gibi siyaseti illegal yollarla dizayn etmiyoruz.

Cumhurbaşkanımızın bu ülkede her türlü siyasi tehdidi bertaraf ederek bu demokrasi mücadelesini hepimiz yakinen biliyoruz. Biz bu emekler ortaya koyulurken hangi siyasi suikastlarla karşılaştığımızı biliyoruz.

Sayın Özgür Özel bizi, siyaseti hukuk yönüyle dizayn etmekle itham ediyor. Biz siyasetin nerede durması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Biz meydanlarda milletimizle buluşurken CHP'nin yapmaya çalıştığı bir takım karanlık koridorlarda millet iradesini sakatlamaya dönük bir takım komitacılık faaliyetlerinin içinde bulunmak olmuştur.

"Bu iddialar ispatlanırsa ispatlanırsa istifa ederim diyebiliyor mu?"

Özel'den kamuoyunun beklediği şey bunu CHP-AK Parti tartışmasına çevirmek yerine, tüm bu iddialara cevap verecek. Bu iddialar ispatlanırsa ispatlanırsa istifa ederim diyebiliyor mu? Özel, CHP'nin iç süreçlerini Türkiye'nin iç süreçleriyle karıştırıyor.

"Parti sandığını Türkiye'nin kurduğu sandık sanıyor"

Partisinde kurduğu sandığı Türkiye'nin kurduğu sandık sanıyor. Türkiye'nin resmi seçimi sanıyor. Bu paralel devlet anlayışıdır. Yarın bir gün Özel, bizim partimizden A isimli şahıs NATO Genel Sekreteri adayımızdır dese bunun ciddiye alınacak bir tarafı var mı?

Bu adaylık süreci kendi partinizi bağlar. Bu yargısal süreçle, Cumhurbaşkanımızın şiir okumasını, siyasi yasak getirilmesini eş değer tutmaya çalışıyorlar. Şiir okumak neresi, buradaki iddialar neresi... Bu bile aslında buradaki süreçlerle ilgili olarak herhangi bir yargısal sürece saygı duymadığınızı gösteren net bir ifadedir. O günlerde, vesayet günlerinde CHP neredeydi, hangi açıklamaları yapıyordu, tarihi kayıtlarıyla mevcuttur.

"Dün sivil darbe gerçekleşti; Özel adayın kim olacağını şimdiden ilan etti"

Özel'in Cumhurbaşkanımızı sivil darbe gibi sözlerle yan yana getirmesi siyasi akılsızlığın zirvesidir. Dün enteresan bir şey oldu. Bir tane sivil darbe gerçekleşti; Özel adayın kim olacağını şimdiden ilan etti. Şu isme destek vereceğiz dedi. Delegelerin iradesine sivil darbedir. Bir de sürekli olarak CHP bir krizle karşı karşıya geldiği zaman biz Atatürk'ün partisiyiz diyorlar. CHP Atatürk'ün partisiyiz diyor ama vasiyetinin yerine gelmesi için TDK ve Türk Tarih Kurumu dava açarak Atatürk'ün vasiyesiti yerine getirmiştir. CHP kendine siyasi kayyum atadı.

Biz sizin Cumhurbaşkanımıza dönük, partimize dönük saldırılarınıza hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Sizin Yassıada zihniyetinizle mücadele etmeyi biliyoruz. Yeri geldiği zaman açıklamalarımızı yapmaya devam edeceğiz.