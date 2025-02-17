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Ömer Çelik: Giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP içindeki farklı grupların liderleri arasında hızla büyüyen bir rekabet gözlemliyoruz. Bu durum kendilerini ilgilendirir. Ancak bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, AK Parti’mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme çabaları sonuçsuzdur

Haber Merkezi
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Ömer Çelik: Giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP içindeki farklı grupların liderleri arasında hızla büyüyen bir rekabet gözlemliyoruz. Bu durum kendilerini ilgilendirir. Ancak bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, AK Parti’mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme çabaları sonuçsuzdur. ifadelerini kullandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

"CHP'deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir" diyen Çelik, şöyle devam etti:

"Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, AK Parti’mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir. Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrı meşru yönteme başvurduğunu görüyoruz. Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur.

Cumhurbaşkanımızın ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşırken imza attığı siyasetler, dünya siyaset sahnesindeki önemli liderler için bile ilham kaynağıdır. CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir."

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