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Ömer Çelik: İsrail savaşı genişletmek istiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail'in çağrı cihazlarıyla Lübnan'a düzenlediği saldırıyla ilgili, "İsrail'in katliamlarının sınırı olmadığını gösteriyor, savaşı genişletmek istiyor." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Ömer Çelik: İsrail savaşı genişletmek istiyor
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Hamas'ın barış görüşmelerinde olumlu tutum sergilemesinin İsrail'in üzerinde bir baskı yarattığına dikkat çeken Çelik, şunları söyledi: 

"Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren Filistinlilerin direnişini Kurtuluş Savaşı'mıza benzetmişti. Bazıları eleştirmişti.

Burada barış müzakereleri yürütülürken İsrail'in Hamas'ın kabul ettiği maddeler karşısında bir direnci var.

Hamas'ın olumlu tutum sergilemesi baskı oluşturuyor

Hamas'ın olumlu tutum sergilemesi Netanyahu çetesinde bir baskı oluşturuyor. Bugün de 2 bin 800 insanın yaralanmasına 9 kişinin ölmesine yol açtılar.

Ayşenur Ezgi kardeşimiz şehit olduğunda vandal militan diye bahsettiler.
ABD Başkanı çeşitli sorularla muhatap oldu, ilk başta 'yeterli bilgim yok' dedi. Baskılar artınca, kazara öldürüldüğünü söyledi. Doğrudan keskin nişancının hedef olmasıyla kardeşimiz şehit oldu.

Bir yandan savaş gemileri gönderiyorlar, bir yandan insani yardım hakkında açıklama yapıyorlar. Bundan sonra da eninde sonunda katliam şebekesi uluslararası kamuoyunda mahkemeye çıkacaklar."

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