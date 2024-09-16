Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Konuyu yakından takip ediyoruz"

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle: "Almanya'da bir şehirde çıkan yangında 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Baş sağlığı diliyoruz. Konuyu yakından takip ediyoruz.

"Takvim işlemeye başladı"

Toplantımızda teşkilat başkanlığımız, medya ve arge başkanlıklarımız sunum yaptı. Takvim işlemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde 12 Eylül darbesinin yıl dönümüydü. 44. yılında bu darbenin Türkiye'ye verdiği zararları konuşmaya devam ediyoruz. Bu darbenin zaman geçtikçe Türkiye'nin milli egemenliğini çalmaya dönük dış kaynaklı proje olduğu görülmektedir. Tüm darbeler huzuru sağlamak için denir. Bu huzur darbeden sonra aynı güçler iş başındayken nasıl giderilmemiştir. Belli bir maksada ulaşmak için planlandığı çok açıktır.

Yeni Anayasa açıklaması

Bu darbe anayasasından Türkiye'nin kurtulması gerekir. Sivil bir anayasaya ihtiyacımız var. Yıllar içinde bu anayasa çok değişti ve yamalı bohçaya dönüştü. Birçok maddede değişiklik olmasına rağmen görülüyor ki sivil bir gözle yapılmış, anayasal düzeni korumak, özgürlükleri korumak için bir sivil anayasa ihtiyaçtır, ihtiyaçtan öte zorunluluktur. Demokrasideki samimiyet bu hazırlığa destek vermektir. Sistemi kilitleyen tutumların taktik manevralar gibi öne sürülüyor.

"Arkadaşlarımız saha indi"

Bu darbe anayasası ile Türkiye'nin kurtulması gerekir. Sivil bir anayasaya ihtiyacımız var. Yıllar içinde bu anayasa çok değişti ve yamalı bohçaya dönüştü. Birçok maddede değişiklik olmasına rağmen görülüyor ki sivil bir gözle yapılmış, anayasal düzeni korumak, özgürlükleri korumak için bir sivil anayasa ihtiyaçtır, ihtiyaçtan öte zorunluluktur. Demokrasideki samimiyet bu hazırlığa destek vermektir. Sistemi kilitleyen tutumların taktik manevralar gibi öne sürülüyor. Teşkilat başkanlığımızın Türkiye buluşmaları başladı. Arkadaşlarımız sahaya indi. AK Parti teşkilatlarındaki kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Teşkilatlarımız bizim göz bebeğimizdir.