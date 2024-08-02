Ömer Çelik: Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir

Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine, "Cumhurbaşkanımızın izlediği Filistin politikası, özgür dünyanın gerçek iradesidir. Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır." ifadesiyle yanıt verdi.

Ömer Çelik sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

"İsrail’in NAZİ kafalı Dışişleri Bakanı Katz’ın Devletimizi ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır.

Soykırımcı hükümetin Dışişleri Bakanı olan Katz, demokrasi ve özgür dünya adına konuşabilecek son kişi bile değildir.

Cumhurbaşkanımızın izlediği Filistin politikası, özgür dünyanın gerçek iradesidir. Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir.

Netanyahu hükümeti, işledikleri soykırım suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır."