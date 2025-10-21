Ömer Çelik: Özel, yeni "Yassıada çetesi" kurmak istediğini ilan etmiş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Sizi yargılayacağız' diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış" ifadelerini kullanan Çelik, tehditlere gereken cevabın verileceğini dile getirdi.

Özel'in sözleriyle yeni bir "Yassıada çetesi" kurmak istediğini ifade eden Çelik, "'Millete kötülük yapma organizasyonu'nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece" dedi.

"Bu karanlık zihniyete geçiş vermeyeceğiz"

Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Özgür Özel, Yüce Meclis’in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha 'CHP yargı düzeni' kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir 'siyasi itiraf' bu.

Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp tarihimizin en karanlık işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum.

Bu karanlık zihniyete geçit vermeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz."