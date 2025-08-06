Ömer Çelik: SDG'nin silah bırakması gerekiyordu. Fırsatçılık yapmalarına izin vermeyeceğiz

Ömer Çelik basın toplantısının sonunda SDG'nin entegrasyonu hakkındaki soruya yanıt verdi. Çelik yanıtında "PKK'nın bütün şube ve uzantılarıyla silah bırakması gerekiyor dedik. Bizim prensibimiz açıktır. Suriye'nin toprak bütünlüğü hedef alınmaktadır. Anlaşmaya göre SDG'nin silah bırakması gerekiyordu. Bazı aykırı hareketlilikler görüyoruz, bunu kabul etmiyoruz. Fırsatçılık yapılmaya çalışılıyor. Suriye'de SDG'nin bu amacına müsaade etmeyeceğiz. PKK'nın şube ve uzantıları ile silah bırakmasını istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Oradaki hareketliliği görüyoruz"

Esas olan Suriye hükümeti ile SDG'nin anlaşmasının hayata geçmesidir.

Bu süreç ilk başladığında da söyledik, PKK'nın bütün şube ve uzantıları ile silah bırakması gerekir dedik. İllegal yapılanmaların da feshedilmesi gerekir dedik. Bütün uzantıları ile silah bırakmasına dönük bu yaklaşıma dair bir takım şerhler düşüldüğünü, itirazlar geldiğini görüyoruz.

Prensibimiz ve tutumumuz açıktır, oradaki hareketliliği de görüyoruz. SDG denilen PKK yapılanması ile Suriye yönetiminin bir eylem planı vardı, silah bırakıp teslim olacaktır. Suriye'de ve Irak'ta farklı modeller ortaya çıkacaktı. Suriye'nin milli egemenliğine aykırı yaklaşımlar ortaya konulduğunu görüyoruz.

"Esas olan Suriye hükümeti ile SDG'nin anlaşmasının hayata geçmesidir"

Tabii ki kabul etmeyeceğimiz bir şey. Terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bölge hedefine de ilham olacaktır. Elde edemedikleri ülkelerin belli bölgelerine çökme planları için terör örgütleri ile yaptıkları çalışmalar bunlar. Türkiye'nin milli güvenliğine dair pozisyonları hassasiyetle takip ediyoruz. Esas olan Suriye hükümeti ile SDG'nin anlaşmasının hayata geçmesidir. O zaman bir sorun kalmayacaktır. Bunların taleplerinin SDG adına yapılan açıklamalarını hassasiyetle takip ediyoruz. Bu bahsettiğimiz Terörsüz Türkiye sürecinin sabote edilmesine müsaade etmeyiz, gereğini yaparız.