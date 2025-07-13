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Ömer Çelik: Silahların imhası kesintisiz devam etmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalarda bulurken, "Silah bırakma sürecinin kesintisiz bir biçimde devam etmesi gerekiyor" dedi ve "Günler içerisinde TBMM'de Terörsüz Türkiye komisyonunun kurulduğunu göreceğiz" şeklinde ekledi.

Haber Merkezi
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Ömer Çelik: Silahların imhası kesintisiz devam etmeli
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

Kapsamlı bir kamp gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşması geniş yankı buldu. Terörsüz Türkiye konusunda Türkiye'nin geldiği nokta uluslararası platformlardan destek gören bir nokta. Silah bırakma sürecinin kesintisiz bir biçimde devam etmesi gerekiyor. PKK'nın silahlarını teslim etmesi terörün tamamen ortadan kalkması bölgemiz için de büyük bir ilham kaynağı olacaktır.

"Komisyonunun günler içerisinde kurulduğunu göreceğiz"

Sürecin tamamlanmasıyla istismar alanları kapanacak. Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun zannediyorum günler içerisinde kurulduğunu göreceğiz.

"Terör örgütünün tamamen silahlarını bırakmasını takip edeceğiz"

Terörsüz Türkiye süreci bir al-ver süreci ya da pazarlık süreci değildir. Eleştirileri dinlemek isteriz ama sözel bir şiddete başvururak, olanları çarpıtarak yapılanların makul bir zemini yoktur. Birkaç ay içerisinde terör örgütünün tamamen silahlarını bırakması takip edeceğimiz bir husustur.

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