Ömer Çelik: Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün Ankara'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin olarak "Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
AA
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AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları şu şekilde oldu:
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz."
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