  Ömer Çelik: Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecek
Ömer Çelik: Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polis memurları için taziye mesajı yayımladı. Çelik, "Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir" dedi.

Ömer Çelik: Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecek
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü sempatizanı şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda bina içerisinde bulunan teröristlerin görevli polis memurlarına ateş açması sonucunda Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan isimli polis memurları şehit oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyon sırasında şehit düşen emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet dileyerek, "Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman emniyet güçlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Operasyonda yaralanan güvenlik güçlerine de acil şifalar dileyen Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir."

