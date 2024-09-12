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Ömer Çelik'ten 12 Eylül mesajı: Tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül askeri darbesinin, dış odakların milli egemenliği çalma projesi olduğunu söyledi. "Tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Ömer Çelik'ten 12 Eylül mesajı: Tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. 44 yıl önce gerçekleştirilen 12 Eylül askeri darbesini, "Ülkemize kara günler yaşatmış olan, dış odakların milli egemenliğimizi çalma projesi" olarak nitelendirdi.

Ömer Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemize kara günler yaşatmış olan, dış odakların milli egemenliğimizi çalma projesi #12Eylül darbesinin 44. yılı.

Darbeler bir ülkeye yapılan en büyük kötülüklerdir.

Tüm darbeleri ve darbecileri lânetliyoruz".

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