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Ömer Çelik’ten casus takasına ilişkin açıklaması: Türkiye dünya barışı için kilit ülke

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “MİT Başkanlığımızın başarılı koordinasyonunda gerçekleşen bu sonuç, Türkiye’nin bir kere daha müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koymuştur” dedi.

İHA
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Ömer Çelik’ten casus takasına ilişkin açıklaması: Türkiye dünya barışı için kilit ülke
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ve Rusya arasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda Ankara’da rehine takası gerçekleştirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin yürüttüğü çok taraflı ve barış odaklı diplomasinin sonuçlar üretmeye devam ettiğini belirten Çelik, “Türkiye bölge ve dünya barışı için kilit ülke olma konumunu güçlendirmektedir. Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu siyasi yaklaşımı, Türkiye’nin diplomatik sorun çözme kapasitesini dünyanın en güvenilir zemini haline getirmiştir. Bölge ve dünya barışının tehlikede olduğu bir dönemde Türkiye’nin rolü çok daha önemli hale gelmiştir. MİT Başkanlığımızın güçlü istihbarat diplomasisi sayesinde Ankara’da yedi ülkenin cezaevlerindeki 26 şahsın takası yapılmıştır. MİT Başkanlığımızın başarılı koordinasyonunda gerçekleşen bu sonuç, Türkiye’nin bir kere daha müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

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