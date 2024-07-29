Ömer Çelik'ten CHP'li Tan'ın sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ile CHP’li milletvekilleri arasında yaşanan “Mavi Vatan” tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Namık Tan'ın açıklamalarının Çelik, Yunan ve Rum basınında coşkuyla karşılandığını belirten Çelik, "Eleştiri denilebilecek sözler değil. Hiçbir cımbızlama yoktur, Mavi Vatan omurgasına saldıran konuşmadır. Eleştiri ile siyasi savrulmayı karıştırmamak lazım." diye konuştu.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Namık Tan bir konuşma yaptı. Bu konuşmada da Mavi Vatan'a saldıran ifadeler kullandı. Ben de bu konuşmayı dinledikten sonra eleştiren bir açıklama yaptım. Sayın Namık Tan'ın açıklamalarının Yunan ve Rum basınında büyük bir coşkuyla karşılandığını gördük. Tekrar bugün bir basın toplantısı yapmışlar. Değerli CHP sözcüsü Yücel açıklamalar yaptı. Buradan açık bir çağrıda bulunuyorum. Doğrudan Mavi Vatan'a saldıran konuşmadır ben bu konuşamayı duyduğumda böylesine yanlış işe aşılamaz derken bana tam gönderin dedim. Baştan sona izledim.

Bizim bu konularda şöyle prensibimiz var. Böylesine yanlış bir yaklaşım içinde olunduğu zaman belli bir süre bekliyorum. O gün de belli bir müddet bekledim. Bu olay gündem oldu hem sosyal medyada hem başka yerlerde. Biz yine siyasi prensiplerimiz gereği belki düzeltirler diye bekledik. Bununla ilgili ifademizi net bir şekilde ortaya koyduk.

Mahmud Abbas Türkiye'yi ziyaret edecek

Haftalar evvel biz Ankara'dan İstanbul'a uçakla giderken kendisine Netanyahu'nun ABD kongresine davet edildiğini sayın Cumhurbaşkanı'na söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız da sayın Abbas'ı TBMM'ye davet etmemiz gerektiğini ifade ettiler ve arkadaşlarımıza gerekli talimalatları verdiler. Meclis Başkanımızla karşılıklı olarak istişare yürütüldü. Sayın Abbas sağlık sorunları olduğunu öne sürerek ifade etti. Başka bir zamanla içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtmiş.

Yeniden Refah'a tepki

Sayın Erbakan, Sayın Cumhurbaşkanı Yeniden Refah'ın oylarıyla seçildiğini unutmasın diyor. Biz bütün vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza verdiği oydan dolayı müteşekkiriz. Siyasal egoizmden uzak durulması daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır."