  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ömer Çelik'ten CHP'ye çok sert tepki: Bunlara hadlerini hatırlatacağız
Takip Et

Ömer Çelik'ten CHP'ye çok sert tepki: Bunlara hadlerini hatırlatacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri en sert şekilde kınıyor ve sahiplerine iade ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ömer Çelik'ten CHP'ye çok sert tepki: Bunlara hadlerini hatırlatacağız
Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz" ifadelerini kullandı

Ömer Çelik'in açıklamasının detayları şu şekilde;

"Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz. Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini hatırlatacağımızdan kimse kuşku duymasın.

Siyaset hayatımızı saldırganlığa boğmaya çalışanlara müsaade etmeyiz. Bunlar en net ve tavizsiz siyasi mücadelemizi karşılarında bulurlar. Bu CHP yöneticileri kullandıkları çirkin ifadelerle sadece kendi kendilerine sıfat üretiyorlar. CHP yöneticileri illa bu çirkin ifadeleri kullanmak istiyorlarsa, “CHP’lilerin CHP’leri ihbar etmesiyle” açığa çıkan bu kirli düzeneğe dönük kullansınlar."

İhracatçı deri devi 429 milyon borçla konkordato istedi!İhracatçı deri devi 429 milyon borçla konkordato istedi!Ekonomi

 

Can Atalay: Depremde de yangında da hep sahipsizlik, iktidar, kötülüğün en büyüğünü Hatay'ımıza yapıyorCan Atalay: Depremde de yangında da hep sahipsizlik, iktidar, kötülüğün en büyüğünü Hatay'ımıza yapıyorGündem

 

Gündem
Antalya'da hayvan parkından kaçarak 1 kişiyi yaralayan aslan öldürüldü
Antalya'da hayvan parkından kaçarak 1 kişiyi yaralayan aslan öldürüldü
Bakan Uraloğlu duyurdu: Çamlıca Kulesi'ne benzer kuleler 30 büyükşehirde kurulacak
Bakan Uraloğlu duyurdu: Çamlıca Kulesi'ne benzer kuleler 30 büyükşehirde kurulacak
Türkiye’de yılın başından itibaren çıkan üç bini aşkın yangının yüzde 25’i son 10 günde yaşandı
Türkiye’de yılın başından itibaren çıkan üç bini aşkın yangının yüzde 25’i son 10 günde yaşandı
Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek, savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti
İmamoğlu’ndan iktidara: Hiçbir tehdit, gözaltı, iftira sizi kurtaramayacak, sandık gelecek!
İmamoğlu’ndan iktidara: Hiçbir tehdit, gözaltı, iftira sizi kurtaramayacak, sandık gelecek!
Gazeteci Timur Soykan adliyeye sevk edildi
Gazeteci Timur Soykan adliyeye sevk edildi