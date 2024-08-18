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Ömer Çelik'ten, Erkan Baş’a: Bu, Avrupa faşistlerine tercümanlık yapmaktan ibaret

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Erkan Baş'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri Avrupa'daki faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dilin aynısıdır" dedi.

Haber Merkezi
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Ömer Çelik'ten, Erkan Baş’a: Bu, Avrupa faşistlerine tercümanlık yapmaktan ibaret
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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine, sosyal medya hesabından cevap verdi. 

Çelik, Erkan Baş'ın sözlerinin ”siyasi açıdan tam bir düzeysizlik” olduğunu savundu, "Bu, Avrupa faşistlerine “tercümanlık” yapmaktan ibarettir” ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"Bu, Avrupa faşistlerine "tercümanlık" yapmaktan ibarettir. Avrupa faşistlerinin söylemlerini kes-kopyala-yapıştır yöntemi ile kullanmak, siyasi açıdan tam bir düzeysizliktir. Demokratik seçimlerle ve milli iradenin açık desteğiyle defalarca seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamını bu ifadelerle faşistçe hedef almak, demokrasi ve halk düşmanlığının ta kendisidir. Avrupa faşistlerinin partilerine "halkçı" adı koyup, demokrasi düşmanlığı yapmasına özenmiş bir açıklamadır. Bu söylenen sözlere Avrupa faşistlerine verdiğimiz cevabın aynısını veriyoruz.”

Ne olmuştu?

TİP Başkanı Erkan Baş, Hacı Bektaş Veli Anma Töreni’nde dün yaptığı konuşmada AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti. 

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