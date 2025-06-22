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AK Parti'den İsrail-İran savaşı açıklaması: Müzakere masası esas olmalıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail’in tüm bölgeyi ateşe atmaya çalışan saldırganlığı herkes için tehdit olmaya devam ediyor. Bu aşamadan itibaren müzakere masası esas olmalıdır." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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AK Parti'den İsrail-İran savaşı açıklaması: Müzakere masası esas olmalıdır
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in bölgedeki tutumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürüklemeye çalışan saldırgan tavrı, herkes için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"Çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı"

"İsrail’in İran’a saldırısı sonrası, Cumhurbaşkanımız kapsamlı diplomatik temaslarla bölge ve dünya liderleriyle görüştü. Bu çerçevede müzakere masasının yegane çözüm zemini olduğunu en güçlü şekilde vurguladı. Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin barış diplomasisi için her türlü kolaylaştırıcı katkıyı yapmaya ve ev sahipliğine hazır olduğunu ifade etti.

ABD tarafından İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı.

"Müzakere masası esas olmalıdır"

Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir. Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye’nin bu temelde çizdiği çerçeve yegane çözüm yoludur. Cumhurbaşkanımızın olayların başından beri değerlendirmeleri haklı çıkmıştır. Bu aşamadan itibaren müzakere masası esas olmalıdır."

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