  Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: Barış isteyen herkese dönük bir soykırım saldırısıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı başlatmasına yönelik yaptığı açıklamada, "İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır. İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Gazze’ye şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermesi üzerine hava saldırısı başlatıldı. 

 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır.

İsrail Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir.

İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır."

