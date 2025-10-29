Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: Barış isteyen herkese dönük bir soykırım saldırısıdır

İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Gazze’ye şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermesi üzerine hava saldırısı başlatıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır.

İsrail Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir.

İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır."