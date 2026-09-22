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Ömer Çelik'ten Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama: Adli ve idari süreç başlatıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin, "Güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiş, adli ve idari süreçler derhal başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
AA
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Ömer Çelik'ten Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama: Adli ve idari süreç başlatıldı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Manisa Turgutlu'da öğrencileri hedef alan menfur saldırıyı lanetlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır. Güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiş, adli ve idari süreçler derhal başlatılmıştır. Olayın hassasiyeti gereği, evlatlarımızın ve ailelerimizin mahremiyetini korumak adına tüm kamuoyunu ve medyamızı sorumlu davranmaya, herkesi resmi açıklamalar dışındaki teyitsiz paylaşımlara itibar etmemeye davet ediyoruz. Yaralı evlatlarımıza acil şifalar, ailelerimize ve Turgutlu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."