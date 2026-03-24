Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Bu çirkinliği kendisine iade ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

"Özel siyaset tarihimizin en 'kalitesiz' siyasetini yapıyor ve en 'çirkin' dilini kullanıyor" diyen Çelik, "Aylardır iç politika ve dış politikaya dair her meselede yanlış yerde durma rekoruna defalarca imza attı. Özgür Özel sadece siyaseti zehirleme konusunda yetenekli olduğunu defalarca gösterdi" ifadelerini kullandı.

"Bu çirkinliği kendisine iade ediyoruz"

Özel'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri üzerinden eleştiren Çelik, "Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil kendi siciline eklediği yeni bir çirkinliktir. Bu çirkinliği kendisine yakıştığı için Özgür Özel’e iade ediyoruz" dedi.

Çelik şöyle devam etti:

"Özgür Özel, dünya en zor zamanlarından birinden geçerken ve ülkemizin etrafında birden çok savaş varken, savunma kapasitemize saldıran bir siyasi düşkünlüğü temsil ediyor. Yabancıların amaçladığı şeyler, Özgür Özel’in siyaseti oluyor.

Bu yabancılaşmış siyasetin iç siyasete dönük sonucu da Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldırmak oluyor. Bunu defalarca yaptılar. Ve her seferinde o çirkin etiketi kendi tabelaları haline getirdiler.

Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler, milletimiz için güvencedir. Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldıranların bu değerlere zarar vermesi mümkün değildir.

Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırılara en güçlü siyasetle cevap vermeye devam edeceğiz. Dünyanın bu zor zamanlarında dıştan gelen provokasyonlara da, içimizde üretilmeye çalışılan siyasi fitnelere de geçit vermeyeceğiz."

Özgür Özel sadece siyaseti zehirleme konusunda yetenekli… — Ömer Çelik (@omerrcelik) March 24, 2026

Özgür Özel ne dedi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bugünkü grup toplantısında şunları kaydetti:

"Bir iddianame varsa o iddianameden inandırıcı olan Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü değil, Akın Gürlek'in suç örgütüdür, turpun büyüğü Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu işlerden alnımız ak, başımız dik. Şu kadar korkumuz olsa bir kelime eksik söyleriz. Bu parti evlatlarına güveniyor, siyasetine güveniyor, yol yürüyüşüne güveniyor. Ben bütün arkadaşlarımın verdiği bu mücadelenin eninde sonunda adalete kavuşacağına inanıyorum. Bunların elinde değil. Ama eninde sonunda kavuşacak."