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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Son cümleleri siyasi terbiye yoksunluğunun da zirvesi olmuştur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz. Son olarak kullandığı cümleler ise siyasi terbiye yoksunluğunun da zirvesi olmuştur." sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Son cümleleri siyasi terbiye yoksunluğunun da zirvesi olmuştur
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AK Parti Sözcü Çelik, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz. Özgür Özel’in devlet adamlığı adabından yoksun çok sayıda cümlesi var. Son olarak kullandığı cümleler ise siyasi terbiye yoksunluğunun da zirvesi olmuştur. Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz. Özgür Özel’in, şiir okuduğu için siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanımıza 'şiir bilmez' demesi ise ancak Özgür Özel’in kendi siyasi cehaletiyle açıklanacak bir durumdur. Cumhurbaşkanımız ülkemizi her türlü kan dökücü şebekeden korumak için ömrünü milletimize adamıştır. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, siyasi her türlü ahlaktan yoksun bir çirkinliktir. O sözleri Özgür Özel, her türlü darbeye destek olarak şehit Başbakanımız Menderes’in, şehit bakanlarımızın ve bu ülkenin masum gençlerinin canına kıyılmasına yol açan darbelere destek veren kendi siyasi tarihine söylemelidir" ifadelerine yer verdi.

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