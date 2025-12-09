AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Sanal bahis' çıkışı: Eylem planımız var

AK Parti Genel Merkezi'nde MYK toplandı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Çelik'in konuşmasından satır başları;

"Toplantının başında, sanal kumar ve bahis gibi toplumumuzu çürütmeye çalışan girişimlere karşı çok net bir irade ortaya koyduk ve yönetimimizin bu konuyu yakından takip etmesini istedik."

"Sanal kumar ile ilgili eylem planlarımız var"

"Tabii ki bununla ilgili bir eylem planımız vardır ve en güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Hem siyaset kurumu olarak hem de hükümet ve kabine olarak yapılması gerekenler, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ortaya konulmuştur. Bir eylem planı çıkmıştı; ancak bundan sonraki süreçte bunun daha yoğun, daha sıkı bir şekilde takibiyle ilgili olarak partideki ilgili birimlerimiz, MYK’mız ve tüm mekanizmalarımız üzerine düşeni yapacaktır.

Burada özellikle sanal kumar ve bahis gibi meselelerde tavizsiz davranılması gerektiğinin altını çiziyoruz. Bu, toplumumuza dönük bir yozlaşma ve çürüme yayma girişimidir. Milli güvenlik problemi desek yeridir. Aynı zamanda bir ahlak problemidir. Toplumsal güvenlik, toplumun geleceği ve gelecek nesiller açısından da son derece önemli bir meseledir."

"Suriye'nin istikrarı önemli"

"Cumhurbaşkanımız bugün yaptığı konuşmada pek çok kişinin ölümden sığınmış kardeşlerimizi Esed Rejiminin sözde bir takım açıklamalarına referans vererek oraya göndermeye çalışmasının karşısında durdu. 14 - 28 Mayıs seçimleri söz konusu iken Cumhurbaşkanımızın karşısındaki aday buradaki misafirlerimizin gönderilmesiyle ilgili kampanya yapıyordu. Fakat Cumhurbaşkanımızın o zaman ahlaki tutumunu hiç bırakmadı.

"Terör örgütü silah bırakıp Şam'a entegre olmalı"

Suriye'nin istikrarı önemli. Suriye geleceğe yürüme iradesini güçlü tutuyor. Suriye'de terör eylemi yapanlar rejimi diriltmek istiyor. Suriye'nin birliğinin korunması çok önemli. SDG, Suriye'de bir tehdit. Terör örgütü silah bırakıp Şam'a entegre olmalı. Terörsüz Türkiye sürecinde hedefimiz açıktır. 10 Mart anlaşması uygulanmalıdır."

Suriye 3 tane tehditle karşı karşıya

Lazkiye bölgesinde, eski Esad rejiminden kalan bazı unsurların mevcut Suriye yönetimine karşı bir kalkışma hazırlığı içinde olduğu görülüyor. Bu girişimlerin, bölgede yaşayan topluluklarla doğrudan bir ilgisi bulunmuyor.

Özellikle Alevi, Şii ve Nusayri vatandaşların haklarını savunma iddiasıyla terör eylemleri gerçekleştiren yapıların, Suriye’deki bu kardeşlerimizle hiçbir bağı yok. Bunlar, Esad döneminin baskıcı ve kanlı düzenini yeniden canlandırmak isteyen gruplar. Bu tür örgütlerle masum sivilleri aynı kefeye koymak ise çok ciddi bir hata olur. Alevi, Şii ve Nusayri topluluklara yönelik yanlış bir tutum sergilenirse, buna kesinlikle karşı dururuz.

Bir diğer tehdit güneyden geliyor. Dürzi toplumunu temsil etmediği halde, Siyonist yanlısı bir çizgide hareket eden sözde kanaat önderleri üzerinden yürütülen girişimler dikkat çekiyor.

Üçüncü tehdit ise SDG terör örgütünün yürüttüğü faaliyetler. Bu yapı, yaptıklarını Kürtlerin kazanımı gibi gösteriyor. Bu yaklaşım, Lazkiye ve güney bölgelerinde yürütülen propagandalar kadar yanlıştır.

Terör örgütleri silah bırakmalı ve Şam yönetimine entegre olmalıdır. Terörsüz Türkiye hedefim nettir. 10 Mart mutabakatının eksiksiz uygulanması gerektiğine inanıyoruz.

"AK Parti'ye karşı olduğunu özellikle belirtmek zorunda olduğunu hissetmek gibisinden bir eğilim ortaya çıktı"

Son zamanlarda dikkat çeken bir eğilim görüyoruz. Süreci desteklediğini söyleyen bazı çevrelerin, aynı zamanda AK Parti’yi ve Cumhur İttifakı’nı suçlayan bir dil benimsediğine şahit oluyoruz. AK Parti’ye sürekli “ödev” vermeye çalışan, partiye karşı olduğunu özellikle vurgulama ihtiyacı hisseden bir yaklaşım ortaya çıkmış durumda.

Partimize yönelik haksız değerlendirmeler yapıldığını, hatta zaman zaman siyasi iftira boyutuna varan ifadelerin kullanıldığını görüyoruz. Elbette bunların tamamına verecek güçlü cevaplarımız var.

"Dikkatli olmalıyız, hassas davranmalıyız"

Ancak asıl dikkat etmemiz gereken nokta şudur: Bir yandan sürece karşıymış gibi görünüp siyasi iftiralarla bu süreci sabote etmeye çalışanlar var, diğer yandan da süreci destekliyor gibi görünüp odağımızı dağıtmaya çalışanlar bulunuyor. Bu nedenle dikkatli olmalıyız, hassas davranmalıyız ve süreci ana istikametten asla saptırmamalıyız.

