Ömer Koç'tan Gazze tepkisi: Bu korkunç soykırımı meşrulaştıranlar olduğuna inanamıyorum

2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding'in desteğiyle düzenlenen "Üç Ayaklı Kedi" başlıklı 18. İstanbul Bienali'nin açılış resepsiyonunda Ömer Koç, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşananları dile getirdi.

"Dualarım ve aklım onlarla birlikte"

Ömer Koç, Türkçe konuşmasını bitirmesinin ardından yaptığı İngilizce konuşmada, "Yabancı dostlarımız için de birkaç şey söylemek istiyorum" diyerek şunları söyledi:

"Şunu söylemek istiyorum ki, kalbim Gazze'de uzun süredir acı çeken insanlarla birlikte atıyor. Dualarım ve aklım onlarla birlikte. Hâlâ bu korkunç soykırımı sürdüren, destekleyen ve meşrulaştıran insanlar olduğuna inanamıyorum. Gerçek ve adalet sonunda ortaya çıkacaktır."