Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Murat Ağırel dahil 15 kişi için tutuklama talebi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsinde bulunan gazeteci Murat Ağırel, Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül’ün de aralarında bulunduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi.

İfade işlemleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda altı farklı savcı görevlendirildi.

17 ismin savcılık ifadesi tamamlandı. Aralarında Murat Ağırel, Ömer Sarıgül ve Aylin Kotil’in de olduğu 15 kişi tutuklama talebiyle, iki kişi adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tutuklamaya sevk edilenler: Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidadan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel, Mehmet Ali Aslan.

Adli kontrole sevk edilenler: Cemil Vasken Barın, Uğur Kurtulan.

Murat Ağırel ev hapsindeydi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 7 Ekim’de Sözcü televizyonunda fon krizinden kazanç sağladığı iddialarıyla ilgili gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha sonra İsmail Saymaz ile Murat Ağırel’i “dezenformasyon” suçlamasıyla ifadeye çağırdı. Kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulundukları iddiasıyla “şüpheli” sıfatıyla ifade veren Saymaz ve Ağırel’e imza yükümlülüğü ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Ancak daha sonra savcılığın yaptığı itiraz üzerine iki gazeteci için ev hapsi kararı verildi.