Ömer Sarıgül neden tutuklandı, suçu ne? Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli, eşi ve annesi kim?

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"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasında Ömer Sarıgül dahil 7 kişi tutuklandı.

Ömer Sarıgül neden tutuklandı, suçu ne?

Ömer Sarıgül, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sarıgül’ün de aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Ömer Sarıgül ne iş yapıyor?

Ömer Sarıgül, siyasetçi Mustafa Sarıgül’ün oğludur. Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde eğitim alan Sarıgül, iş insanı kimliğiyle tanınıyor.

Ömer Sarıgül kaç yaşında, nereli?

1993 doğumlu olan Ömer Sarıgül, 32 yaşındadır. İstanbul doğumludur ve eğitim hayatını da İstanbul’da sürdürdü.

Ömer Sarıgül’ün annesi kim?

Ömer Sarıgül’ün annesi, eğitimci ve siyasetçi Aylin Kotil’dir. Mustafa Sarıgül ile Aylin Kotil, 2008 yılında boşandı.

Ömer Sarıgül evli mi, eşi kim?

Ömer Sarıgül, 2019 yılında Revna Çakır ile evlendi. İki çocukları bulunan çiftin, 2026 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

Ömer Sarıgül kimdir?

Ömer Sarıgül, Mustafa Sarıgül ile Aylin Kotil’in oğludur. 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Sarıgül, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul International Community School’da tamamladı. 2015 yılından bu yana Türkiye’de turizm sektöründe faaliyet gösteren Sarıgül, 2019’dan itibaren gayrimenkul geliştirme alanında da çalışmalar yürütüyor. 2022 yılında 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’ne (1905 GSYİAD) üye olan Sarıgül, dernekte yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.