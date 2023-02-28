"Omuz Omuza" kampanyasına, kulüplerin çağrısı sürüyor

A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularının videolu destek verdiği kampanyayı, kulüpler de futbolcularının görüntüleriyle destekledi.

1 Mart'ta başlayacak ve 15 Haziran'a kadar devam edecek kampanya için kulüplerin yıldız isimleri çağrıda bulundu.

"Omuz Omuza" kampanyasına bir gün kala Beşiktaş forması giyen Salih Uçan, Gedson Fernandes, Onur Bulut ve Welinton Souza, Kasımpaşalı futbolcular Fode Koita, Tarkan Serbest ve Ryan Donk, Yukatel Kayserispor'dan İlhan Parlak, Talha Sarıarslan, Cenk Gönen ve Ethem Balcı, Demir Grup Sivassporlu Ziya Erdal, Isaac Cofie, Robin Yalçın, MKE Ankaragücü futbolcuları Hasan Ali Kaldırım, Taylan Antalyalı ile Nihad Mujakic'in yanı sıra VavaCars Fatih Karagümrük'ten Salih Dursun, çektikleri videoyla "Omuz Omuza" kampanyası için destek çağrısını yinelediler.