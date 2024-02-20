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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Şubat pazartesi On Numara çekiliş sonucu

Haftanın ilk gününde On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve 404.084,60 TL devretti. İşte 19 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları...

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Şubat pazartesi On Numara çekiliş sonucu
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19 Şubat 2024 haftanın 1. On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

19 Şubat 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 19 Şubat pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve 404.084,60 TL devretti. 9 bilen 19 kişi 11.294,95 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

19 Şubat 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

01, 06, 14, 15, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 33, 37, 42, 43, 52, 66, 71, 72, 73, 74, 77, 79

Kazanan kategoriler

  Kategori                     Kazanan Kişi Sayısı                   İkramiye Tutarı

      10                                   Devir                                      404.084,60 ₺

       9                                      19                                          11.294,95 ₺

       8                                     410                                            654,25 ₺

       7                                   4.225                                           120,60 ₺

       6                                  26.439                                          20,25 ₺

       0                                 42.340                                           17,70 ₺