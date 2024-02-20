On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Şubat pazartesi On Numara çekiliş sonucu

19 Şubat 2024 haftanın 1. On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

19 Şubat 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 19 Şubat pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve 404.084,60 TL devretti. 9 bilen 19 kişi 11.294,95 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

19 Şubat 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

01, 06, 14, 15, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 33, 37, 42, 43, 52, 66, 71, 72, 73, 74, 77, 79

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı

10 Devir 404.084,60 ₺

9 19 11.294,95 ₺

8 410 654,25 ₺

7 4.225 120,60 ₺

6 26.439 20,25 ₺

0 42.340 17,70 ₺