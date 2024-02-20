On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Şubat pazartesi On Numara çekiliş sonucu
Haftanın ilk gününde On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve 404.084,60 TL devretti. İşte 19 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları...
19 Şubat 2024 haftanın 1. On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…
19 Şubat 2024 On Numara sonuçları
On Numara çekilişi 19 Şubat pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve 404.084,60 TL devretti. 9 bilen 19 kişi 11.294,95 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;
19 Şubat 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:
01, 06, 14, 15, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 33, 37, 42, 43, 52, 66, 71, 72, 73, 74, 77, 79
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı
10 Devir 404.084,60 ₺
9 19 11.294,95 ₺
8 410 654,25 ₺
7 4.225 120,60 ₺
6 26.439 20,25 ₺
0 42.340 17,70 ₺