On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 25 Mart pazartesi On Numara çekiliş sonucu

25 Mart 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

25 Mart 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 25 Mart pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve 900.014,30 devretti. 9 bilen 29 kişi 7.756,85 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

25 Mart 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

11, 12, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 37, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 54, 59, 65, 67, 70

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

10 Devir 900.014,30 ₺

9 29 7.756,85 ₺

8 493 570,35 ₺

7 4.983 107,20 ₺

6 28.576 19,65 ₺

0 45.942 17,10 ₺