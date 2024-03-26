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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 25 Mart pazartesi On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve 900.014,30 devretti. İşte 25 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları...

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 25 Mart pazartesi On Numara çekiliş sonucu
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25 Mart 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

25 Mart 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 25 Mart pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve 900.014,30 devretti. 9 bilen 29 kişi 7.756,85 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

25 Mart 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

11, 12, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 37, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 54, 59, 65, 67, 70

Kazanan kategoriler

Kategori                Kazanan kişi sayısı              İkramiye tutarı

       10                                Devir                           900.014,30 ₺

        9                                    29                                7.756,85 ₺

        8                                   493                                 570,35 ₺

        7                                 4.983                                107,20 ₺

        6                                 28.576                               19,65 ₺

        0                                 45.942                               17,10 ₺