On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 29 Nisan 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonucu

29 Nisan 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

29 Nisan 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 29 Nisan pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve tam 400.535,60 TL devretti. 9 bilen 21 kişi 10.121,65 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

29 Nisan 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

06, 11, 14, 15, 16, 24, 27, 33, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 59, 62, 69, 71, 77, 78

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

10 Devir 400.535,60 ₺

9 21 10.121,65 ₺

8 385 690,10 ₺

7 4.057 124,40 ₺

6 25.244 21,05 ₺

0 41.262 18,00 ₺