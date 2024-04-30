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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 29 Nisan 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve tam 400.535,60 TL kazandı. İşte 29 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları...

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 29 Nisan 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonucu
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29 Nisan 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

29 Nisan 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 29 Nisan pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve tam 400.535,60 TL devretti. 9 bilen 21 kişi 10.121,65 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

29 Nisan 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

06, 11, 14, 15, 16, 24, 27, 33, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 59, 62, 69, 71, 77, 78

 Kazanan kategoriler

  Kategori              Kazanan kişi sayısı            İkramiye tutarı

       10                                  Devir                            400.535,60 ₺

        9                                       21                               10.121,65 ₺

        8                                      385                               690,10 ₺

        7                                    4.057                              124,40 ₺

        6                                  25.244                               21,05 ₺

        0                                  41.262                               18,00 ₺