On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 29 Ocak pazartesi On Numara çekiliş sonucu
Haftanın ilk gününde On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. İşte, 29 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları...
29 Ocak 2024 haftanın 1. On Numara canlı çekilişi tamamlandı. Saat 20.00'da başlayan çekilişte On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi 1 talihli kazandı. İşte, On Numara çekiliş sonuçları…
29 Ocak 2024 On Numara sonuçları
29 Ocak 2024 günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları erişime açıldı. Gerçekleşen çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre 10 bilen 1 kişi 875.325,45 TL kazandı.
İşte 29 Ocak 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:
11 - 17 - 18 - 24 - 25 - 26 - 27 - 32 - 39 - 46 - 48 - 50 - 52 - 59 - 60 - 63 - 65 - 66 - 67 - 70 - 73 - 77