On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 29 Ocak pazartesi On Numara çekiliş sonucu

Takip Et

29 Ocak 2024 haftanın 1. On Numara canlı çekilişi tamamlandı. Saat 20.00'da başlayan çekilişte On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi 1 talihli kazandı. İşte, On Numara çekiliş sonuçları…

29 Ocak 2024 On Numara sonuçları

29 Ocak 2024 günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları erişime açıldı. Gerçekleşen çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre 10 bilen 1 kişi 875.325,45 TL kazandı.

İşte 29 Ocak 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

11 - 17 - 18 - 24 - 25 - 26 - 27 - 32 - 39 - 46 - 48 - 50 - 52 - 59 - 60 - 63 - 65 - 66 - 67 - 70 - 73 - 77