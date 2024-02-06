On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 5 Şubat pazartesi On Numara çekiliş sonucu

5 Şubat 2024 haftanın 1. On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

On Numara sonuçları 5 Şubat 2024

On Numara çekilişi 5 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. İşte çekilişin sonuçları;

5 Şubat 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 23, 24, 33, 36, 42, 52, 58, 60, 62, 65, 67, 71, 72, 77, 80