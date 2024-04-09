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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 8 Nisan pazartesi On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve tam 399.510,30 TL devretti. İşte 8 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları...

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 8 Nisan pazartesi On Numara çekiliş sonucu
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8 Nisan 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

8 Nisan 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 8 Nisan pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve tam 399.510,30 TL devretti. 9 bilen 22 kişi 9.677,35 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

8 Nisan 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

02, 05, 08, 13, 16, 18, 27, 28, 34, 36, 37, 45, 47, 56, 61, 62, 64, 66, 69, 70, 77, 80

Kazanan kategoriler

 Kategori            Kazanan kişi sayısı             İkramiye tutarı

       10                             Devir                               399.510,30 ₺

        9                                 22                                   9.677,35 ₺

        8                               426                                     624,70 ₺

        7                             4.514                                   112,00 ₺

        6                            25.677                                   20,70 ₺

        0                            40.354                                   18,45 ₺