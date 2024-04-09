On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 8 Nisan pazartesi On Numara çekiliş sonucu

8 Nisan 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

8 Nisan 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 8 Nisan pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve tam 399.510,30 TL devretti. 9 bilen 22 kişi 9.677,35 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

8 Nisan 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

02, 05, 08, 13, 16, 18, 27, 28, 34, 36, 37, 45, 47, 56, 61, 62, 64, 66, 69, 70, 77, 80

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

10 Devir 399.510,30 ₺

9 22 9.677,35 ₺

8 426 624,70 ₺

7 4.514 112,00 ₺

6 25.677 20,70 ₺

0 40.354 18,45 ₺