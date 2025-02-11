Ön seçim kararını açıklayan Mansur Yavaş'tan 'ikili aday' formülü

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme yöntemi, ön seçim ve zamanlama konusunda kritik bir viraja girdi. Üçlü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ön seçimin yapılması gerektiğini vurguladı. Yavaş ise ön seçime karşı olmadığını ancak zamanlamada sorun olduğu görüşünü tekrarladı.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre ön seçimin tek kriter olmaması gerektiğini, anket ve alternatif seçeneklerin de değerlendirilmesini isteyen Yavaş, "Hepsi bizim partililerimiz, bizim üyelerimiz, verecekleri karara saygımız var ama gündem bu değil. Ön seçim partililer arasında ayrışmaya yol açar. Bunun belirtileri de var"’ dedi.

Yavaş, "Bizim gündemimiz açlık ve yoksulluk olmalı, insanlar perişan. İktidarı biz ancak bu gündemle devirebiliriz. Bu konuda çalışma yapıp halka bozulan ekonomiyi düzeltebileceğimiz konusunda güven vermeli ve önceliğimiz bu olmalı" diye konuştu.

Yavaş, ön seçime katılmayıp aday olursa Cumhurbaşkanlığı seçiminde birden fazla aday çıkacak. Yavaş, zirvede ikili aday formülünü de gündeme getirdi. Bu formüle göre her iki isim de aday olacak, seçimin ikinci turunda düşük oy alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.